Клуб РПЛ разгромно обыграл сборную Перу

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) »Сочи» разгрмоил национальную сборную Перу.

© ФК «Сочи»

Встреча, которая состоялась на тренировочной базе сочинского клуба, рошла в закрытом режиме в формате «3 тайма по 25 минут» и завершилась со счетом 5:1.

В составе сочинцев голы забили Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев. Еще один мяч Фабио Грубер забил в собственные ворота. Единственный гол перуанцев в активе у Франческо Андреалли.

«Сочи» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за 15 матчей.

12 ноября со сборной Перу играла национальная команда России. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.