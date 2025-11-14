Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, пригласит ли он в сборную 37-летнего Артема Дзюбу, если он перестанет считаться лучшим бомбардиром национальной команды.

Напомним, в марте этого года в матче против Гренады Дзюба забил 31-й гол в футболке сборной и обошел по этому показателю Александра Кержакова, у которого 30 мячей. Однако недавно стало известно, что один гол у Кержакова "украли". В товарищеском матче против сборной Германии в 2005 году (2:2) гол Александра ошибочно записали на счет Андрея Аршавина. Если в ФИФА поступит официальный запрос, статистику могут пересчитать.

"Посмотрим, не знаю. Сначала пусть ФИФА примет решение, а потом разберемся", - сказал Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Чили, который пройдет завтра в Сочи.