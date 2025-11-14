Агент Гурцкая заявил, что "Спартак" выплатил Станковичу €1,5 млн компенсации

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!" раскрыл сумму, которую московский "Спартак" выплатил сербскому специалисту Деяну Станковичу в качестве компенсации после его увольнения с поста главного тренера красно-белой команды. "Насколько я знаю, его компенсация около €1,5 млн… Они расстались благородно", - заявил он. 9 ноября московский "Спартак" победил "Ахмат" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию. 11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера "Спартака". В турнирной таблице национального первенства после 15 туров "Спартак" занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ "Краснодар" и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ "Спартак" проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.