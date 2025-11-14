Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

Флорентино Перес решил уйти с поста президента испанского футбольного клуба "Реал" в 2026 году. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Пепе Альварес.

В январе 2025 года Переса переизбрали президентом "Реала". Срок его полномочий истекает в 2028 году. По информации источника, Перес хотел бы видеть упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.

Пересу 78 лет, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды - Межконтинентального кубка.