В Госдуме сравнили с бомжами команду Месси

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Legalbet заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси не вызывает у него никакого интереса.

По его словам, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» привлек бы его внимание, если бы подписал контракт с «Зенитом».

«Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в «Зените», может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Не очень интересно, если честно», — заявил Милонов.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее гол Месси принес победу сборной Аргентины.