Сборная Хорватии стала 30-м участником ЧМ-2026

Стала известна еще одна сборная, которая сыграет на чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

В матче группы L Хорватия дома принимала Фарерские острова. В случае победы хозяева гарантировали себе первое место в группе и поездку на ЧМ-2026.

Счет в матче отрыли фарерцы - на 16-й минуте отличился Геза Давид Тури. Но еще до перерыва Йошко Гвардиол восстановил равенство, а во втором тайме Петар Муса и бывший игрок ЦСКА Никола Влашич принесли хорватам победу - 3:1.

Хорватия набрала 19 очков и стала в группе первой, получив право сыграть на ЧМ-2026. Второе место обеспечила команда Чехии - 13 очков. Эта сборная сыграет в стыковых матчах.

Интересная ситуация сложилась перед последним туром в группе А. Оба лидера - Германия и Словакия, свои матчи выиграли. Немцы одолели Люксембург - 2:0, а словаки нанесли поражение Северной Ирландии - 1:0.

У Германии и Словакии по 12 очков и судьба первого места решится в матче между ними, который состоится на поле немецкой сборной.

В группе G Нидерланды не смогли обеспечить себе первое место, сыграв вничью с Польшей - 1:1. Перед последним игровым днем у нидерландцев 17 очков, и они свой матч проведут против Литвы. У поляков - 14, и их ждет игра с Мальтой.

Всего на ЧМ-2026 отобрались уже 30 сборных. Помимо сборной Хорватии и хозяев турнира - команд США, Мексики и Канады, это сборные Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Франции.