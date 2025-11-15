Акинфеев признал, что ЦСКА нужно усиливаться зимой

ЦСКА нуждается в усилении для более успешного выступления в весенней части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Акинфеев.

Армейцы после 15 туров занимают второе место с 33 очками, уступая "Краснодару" только по дополнительным показателям.

"Давайте пока не будем забегать далеко - сыграно только 15 туров. Были такие же удачные выступления при [тренерах] Алексее Березуцком, Викторе Гончаренко, когда команда уходила на зимний перерыв с разницей в очко или два очка от лидеров. Казалось, что все будет хорошо, а весной оказывалось все плохо", - сказал Акинфеев. "Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которое нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде", - добавил он.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет со "Спартаком" 22 ноября.