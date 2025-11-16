Оценены шансы сборной Украины попасть в стыковые матчи за право выйти на ЧМ-2026

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить сборную Исландии в заключительном матче квалификации чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На победу украинцев, которые будут играть дома, можно поставить с коэффициентом 1,76. Победа Исландии оценена коэффициентом 4,90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,60.

Перед последним туром в активе Украины и Исландии по семь очков, но исландцы опережают соперника по дополнительным показателям. Для сохранения второго места сборной Украины нужна только победа. Исландию устроит ничья. Второе место позволит сыграть в стыковых матчах за право выхода в финальную часть ЧМ.

Матч продет 16 ноября. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.