Японский игрок сломал ногу звезде сборной Ганы в товарищеском матче

27-летний полузащитник «Лидс Юнайтед» Ао Танака нанёс тяжёлую травму полузащитнику «Тулузы» Абу Фрэнсису во время товарищеского матча между сборными Японии и Ганы, который состоялся 14 ноября и завершился победой японцев со счётом 2:0.

Неприятный инцидент произошёл на 51-й минуте, когда Ао Танака приготовился пробить с линии штрафной площади. Абу Фрэнсис попытался выскочить из-за спины, чтобы заблокировать мяч. Ганский игрок получил сильный удар ногой от Танаки, в результате чего сломал правую ногу.

Игроки сборной Ганы сразу же подали сигнал медицинской бригаде. Полузащитнику «Тулузы» пришлось покинуть поле на носилках. По предварительным оценкам, восстановление может быть длительным.

Ао Танака сразу после замены Фрэнсиса направился в техническую зону Ганы и лично извинился перед тренером ганской сборной Отто Аддо за досадное столкновение.