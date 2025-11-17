Круговой ответил, удивила ли его отставка Станковича из «Спартака»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, удивила ли его отставка Деяна Станковича из московского «Спартака».

— Удивила смена главного тренера в «Спартаке» перед дерби с вами?

— Да, удивила. В принципе, когда у команды не самые лучшие результаты, смена тренера — нормальное явление. Такое происходит не в первый и не в последний раз. Но то, что Станковича уволили после двух побед подряд, меня удивило.

— Повлияет эта смена тренера на дерби с вами?

— А как? — приводят слова Кругового «Известия».

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой (25).