Головин назвал команду, за которую не станет выступать

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что не рассматривает вариант с переходом в московский "Спартак".

© Rusfootball

"Допускаю любой вариант в России, кроме "Спартака", естественно. А так, не знаю, сам не определился по поводу будущего. Если определюсь, все об этом узнают", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".

Ранее заместитель председателя правления "Зенита" Андрей Аршавин в "Российской газете" заявлял, что находится на постоянной связи с агентом Головина.

Александр Головин в текущем сезоне принял участие в девяти матчах в составе "Монако" и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что полузащитник является воспитанником ЦСКА. За "армейцев" Головин сыграл в 113 матчах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.