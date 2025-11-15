Сборная России по футболу проиграла Чили

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 37-й минуте счет открыл нападающий Гонсало Тапия. На 76-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Бен Бреретон.

Перед матчем сборную России называли фаворитом. Коэффициент на победу России составлял 1,55, ничья оценивалась в 3,90, а победа Чили — 6,30.

Карпин оценил силу состава сборной России

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Наставник россиян Валерий Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.