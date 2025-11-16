В Федерации футбола Чили объяснили проведение матча с россиянами

Сборная России всегда показывала высокий уровень, поэтому чилийской команде было интересно провести товарищеский матч. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

© Соцсети сборной России по футболу

В субботу сборная Чили на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.