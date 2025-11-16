"Два привоза". Дивеев - о матче сборной России против Чили

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение национальной команды от Чили.

"Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза - один мой, второй - рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге. Бывает, это - футбол. Без поражений не бывает побед", - передает слова Дивеева пресс-служба РФС.

Товарищеский матч сборной России против Чили состоялся 15 ноября на стадионе "Фишт". Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2. Игорь Дивеев вышел на игру с капитанской повязкой и провел на поле всю встречу.

Российский защитник дебютировал за сборную России в 2020 году. Всего за национальную команду футболист сыграл 19 матчей и забил 1 гол.