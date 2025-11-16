"Два привоза". Дивеев - о матче сборной России против Чили
Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение национальной команды от Чили.
Товарищеский матч сборной России против Чили состоялся 15 ноября на стадионе "Фишт". Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2. Игорь Дивеев вышел на игру с капитанской повязкой и провел на поле всю встречу.
Российский защитник дебютировал за сборную России в 2020 году. Всего за национальную команду футболист сыграл 19 матчей и забил 1 гол.