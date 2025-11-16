Силкин: Карпин не справляется ни в сборной, ни в "Динамо". Печально смотреть
Российский тренер Сергей Силкин в беседе с
Rusfootball.info прокомментировал игру национальной сборной России против Чили (0:2).
"Мне очень понравилась сборная Чили, они показали действительно классный футбол. Чилийцы навязали борьбу нашей сборной, и те не смогли ничего сделать. Все эти серии без поражений - просто чушь, это же товарищеские матчи. О чем вообще речь? Печально смотреть на сборную России. Что касается перспектив Карпина, то мне кажется, он не справляется. Причем ни в "Динамо", ни в сборной России. Такое ощущение, что сборная для него запасной аэродром - постоянные ротации, вызывает по 40 человек. К чему это все?", - отметил Силкин.
Игра проходила вчера, 15 ноября в Сочи. Ранее, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли против команды Перу. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.