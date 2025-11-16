ФИФА запрещает виновным в оскорблениях в соцсетях болельщикам приобретать билеты на турниры
Международная федерация футбола (ФИФА) усилила меры по борьбе с оскорблениями в интернете в отношении игроков и тренеров, виновные в таких нарушениях лица вносятся в черные списки, чтобы не допустить приобретения ими билетов на турниры, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Служба защиты социальных сетей (SMPS) ФИФА была внедрена на некоторых соревнованиях, включая клубный чемпионат мира, проходивший в США летом. С момента запуска SMPS в 2022 году более 65 000 сообщений оскорбительного характера было отправлено руководству соцсетей для проверки и удаления, в том числе более 30 тысяч — в текущем году.
— Футбол должен быть безопасным и инклюзивным пространством — на поле, на трибунах и в интернете. Благодаря службе защиты социальных сетей ФИФА, использованию передовых технологий и человеческого опыта ФИФА принимает решительные меры для защиты игроков, тренеров, команд и судей от серьезного вреда, причиняемого онлайн‑злоупотреблениями. Наше послание ясно: оскорблениям нет места в нашей игре, и мы продолжим работать с нашими национальными ассоциациями, конфедерациями и правоохранительными органами, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Такому поведению нет места в футболе и в обществе, и ФИФА принимает все возможные меры, сообщая об этих инцидентах, а также внося виновных в черные списки, чтобы они не могли приобретать билеты на турниры ФИФА, — написал Инфантино в соцсетях.
В 2025 году в правоохранительные органы Аргентины, Бразилии, Франции, Польши, Испании, Великобритании и США были переданы сведения об 11 лицах, допустивших оскорбления во время соревнований ФИФА, а одно дело было передано в Интерпол. Национальные ассоциации были проинформированы об этих инцидентах для принятия необходимых мер на местном уровне.