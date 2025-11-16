ФИФА запрещает виновным в оскорблениях в соцсетях болельщикам приобретать билеты на турниры

Международная федерация футбола (ФИФА) усилила меры по борьбе с оскорблениями в интернете в отношении игроков и тренеров, виновные в таких нарушениях лица вносятся в черные списки, чтобы не допустить приобретения ими билетов на турниры, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

© Матч ТВ

Служба защиты социальных сетей (SMPS) ФИФА была внедрена на некоторых соревнованиях, включая клубный чемпионат мира, проходивший в США летом. С момента запуска SMPS в 2022 году более 65 000 сообщений оскорбительного характера было отправлено руководству соцсетей для проверки и удаления, в том числе более 30 тысяч — в текущем году.

— Футбол должен быть безопасным и инклюзивным пространством — на поле, на трибунах и в интернете. Благодаря службе защиты социальных сетей ФИФА, использованию передовых технологий и человеческого опыта ФИФА принимает решительные меры для защиты игроков, тренеров, команд и судей от серьезного вреда, причиняемого онлайн‑злоупотреблениями. Наше послание ясно: оскорблениям нет места в нашей игре, и мы продолжим работать с нашими национальными ассоциациями, конфедерациями и правоохранительными органами, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Такому поведению нет места в футболе и в обществе, и ФИФА принимает все возможные меры, сообщая об этих инцидентах, а также внося виновных в черные списки, чтобы они не могли приобретать билеты на турниры ФИФА, — написал Инфантино в соцсетях.

В 2025 году в правоохранительные органы Аргентины, Бразилии, Франции, Польши, Испании, Великобритании и США были переданы сведения об 11 лицах, допустивших оскорбления во время соревнований ФИФА, а одно дело было передано в Интерпол. Национальные ассоциации были проинформированы об этих инцидентах для принятия необходимых мер на местном уровне.