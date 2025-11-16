Мостовой предложил Карпину найти третью команду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и российской национальной команде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Мостовой отметил, что всегда выступал против любых совмещений.

«Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают», — предложил он.

15 ноября сборная России проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года. В июне специалист был назначен главным тренером «Динамо».