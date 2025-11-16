Аршавин назвал тренера, который может подойти «Спартаку»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил, какого главного тренера он порекомендовал бы «Спартаку».

Аршавин назвал тренера, который может подойти «Спартаку»
© Чемпионат

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдёт оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдёт им», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды, который он занимал с лета 2024 года. Весной нынешнего года «Спартак» продлил трудовое соглашение с сербским специалистом до лета 2027 года.

После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости