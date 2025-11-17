Тренер "Торпедо" ответил, сожалеет ли об отстранении клуба из РПЛ

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов ответил, есть ли у него сожаления об отстранении клуба из Российской Премьер-Лиги.

© ФК "Торпедо"

"Не хочу на эту тему разговаривать. Хочу забыть то, что было. Раньше, возможно, смотрел и думал. Сейчас все по-другому. Надо жить тем, что происходит. То, что было — забыть", — приводит слова Кононова "Чемпионат".

Напомним, московское "Торпедо" по итогам предыдущего сезона заняло второе место в Первой лиге, что позволило команде выйти в высший дивизион. Однако позднее черно-белых исключил из Российской Премьер-Лиги на фоне коррупционного скандала. Президента "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняли в подкупе арбитра.

В списке команд-участник Российской Премьер-лиги в сезоне-2025/26 "Торпедо" заменил "Оренбург". После 19 матчей Первой лиги текущего сезона московская команда занимает 16-е место с 18 очками.