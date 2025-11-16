Хет-трик Соболева позволил «Зениту» победить «Зенит-2» в тренировочной игре

Завершился тренировочный матч между санкт-петербургскими «Зенитом» и «Зенитом-2». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Семака. Об этом информирует пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Сообщается, что в составе «Зенита» хет-трик оформил нападающий Александр Соболев. Ещё одним мячом отметился полузащитник Александр Ерохин. За «Зенит-2» сделал дубль нападающий Дмитрий Барков.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Также игрок провёл шесть матчей в Фонбет Кубке России, где забил два гола и сделал ассист.