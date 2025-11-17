Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:45 мск.

— Чего ждёте от предстоящего дерби со «Спартаком»?

— Интересной и сложной игры. И победы, конечно, — приводят слова Кругового «Известия».

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой (25). Действующим чемпионом России является «Краснодар», сейчас занимающий первое место в таблице. «Спартак» ранее объявил об уходе главного тренера Деяна Станковича.