«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» из Бреста в товарищеском матче

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с белорусским «Динамо» из Бреста в товарищеском матче.

© ПФК «Крылья Советов»

Встреча прошла в Бресте и закончилась со счетом 1:1. В результативном эпизоде «Крыльев» ключевым стал удар Амара Рахмановича, его пытался парировать защитник хозяев, но срезал мяч в свои ворота. За «Динамо» во втором тайме отличился Егор Корцов.

«Крылья Советов» занимают 13‑е место (14 очков) в турнирной таблице МИР РПЛ. В 16‑м туре самарцы примут «Ростов».