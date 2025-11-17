The Sun: Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

Сборная Португалии дважды за всю историю сумел забить девять голов за один матч. При этом именитый португальский футболист, форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в данных встречах. 16 ноября португальцы разгромили Армению со счётом 9:1 и напрямую пробились на чемпионат мира 2026 года, заняв в отборочной группе первое место. 40-летний Роналду пропускал данную игру из-за дисквалификации. Первый раз девятью забитыми мячами португальцы отметились в игре со сборной Люксембурга (9:0) в рамках 6-го тура квалификационного этапа к чемпионату Европы 2024 года.