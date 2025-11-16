Португалия без Роналду разгромила Армению и отобралась на ЧМ-2026

Сборная Португалии стала 31-м участником чемпионата мира по футболу 2026 года.

В группе F отборочного турнира чемпионата мира 2026 года прошли матчи заключительного тура. Сразу три команды претендовали на прямой выход на турнир. У сборной Португалии было 10 очков, у Венгрии - 8, а у Ирландии - 7.

В прошлом туре португальцы могли обеспечить себе первое место, но сенсационно проиграли ирландцам и из-за прямой красной карточки лишились своего лидера - Криштиану Роналду.

В заключительном туре Португалия в гостях дома против Армении, а Венгрия принимала Ирландию. Мало кто сомневался, что и без Роналду португальцы сумеют выиграть, а вот кто станет вторым и сыграет в стыковых матчах - решалось в Будапеште.

Впрочем, сборная Армении все же оказала сопротивление, и до 28-й минуты на табло был ничейный результат - 1:1. На гол Ренату Вейги ответил капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Но затем оборона сборной Армении развалилась, как карточный домик. Гонсалу Рамуш, дважды Жоау Невеш и Бруну Фернандеш еще до перерыва сделали счет 5:1.

Во втором тайме поймавшие кураж португальцы продолжили забивать. Фернандеш к 72-й минуте оформил хет-трик - 7:1. Но и на этом команда Роберто Мартинеса не остановилась. Карлуш Форбш и Шику Консейсау установили окончательный результат - 9:1.

Сумасшедшая развязка ожидала зрителей в матче за второе место между Венгрией и Ирландией. Хозяева дважды вели в счете, но Трой Пэрротт, тот самый, который дважды поразил ворота Португалии, сравнивал счет, а в компенсированное время принес Ирландии победу - 3:2. Ирландцы заняли второе место и теперь сыграют в стыковых матчах.