Сборная Англии повторила историческое достижение Югославии в отборе на чемпионат мира

Сборная Англии со счётом 2:0 победила национальную команду Албании в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом, англичане всухую победили во всех встречах отборочного цикла, повторив достижение национальной команды Югославии в отборе на ЧМ-1954. Об этом сообщает Opta Sport в социальных сетях.

В прошедшем отборочном цикле подопечные Томаса Тухеля победили Албанию (2:0, 2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0).

В отборе на чемпионат мира — 1954 Югославия играла в группе с Грецией (1:0, 1:0) и Израилем (1:0, 1:0). В основной части турнира балканская команда дошла до 1/4 финала, где уступила сборной ФРГ (0:2), которая в итоге и стала победителем мирового первенства.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.