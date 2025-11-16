Гол Станковича принес Сербии волевую победу над Латвией
Нападающий Владислав Гутковский вывел гостей вперед на 12-й минуте игры. Полузащитник Александар Катаи сравнял счет на 49-й минуте, а хавбек Александар Станкович вырвал победу для сербской команды 11 минут спустя.
Квалификация ЧМ-2026
Группа К. 10 тур
Голы: Катай, 49, Станкович, 60 - Гутковский, 12.
Сербия: Райкович, Костич, Павлович (Мимович, 46), Миленкович, Эракович, Лукич (Станкович, 46), Груйич (Гудель, 85), Радонич (Катай, 46), Самарджич, Живкович, Йович (Милошевич, 80).
Латвия: Матревицс, Тонишев (Ягодинский, 78), Юрковскис, Вейпс, Мельник, Савальниекс, Дашкевичс (Перкевицс, 78), Зеленков, Вапне (Пулис, 83), Икауниекс (Савельев, 65), Гутковский (Регжа, 65).
Предупреждения: Савальниекс, 59, Дашкевичс, 62.