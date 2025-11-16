Россия уступила Чили и прервала долгую беспроигрышную серию

Сборной России не удалось завершить год на мажорной ноте. Вслед за ничьей с Перу в Санкт-Петербурге (1:1) последовало поражение от Чили в Сочи - 0:2.

© Российская Газета

Нынешняя национальная команда Чили совсем не та, с которой мы сыграли вничью 1:1 в 2017 году. Золотое поколение во главе с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем практически сошло на нет, а новое еще не народилось.

В завершившейся не так давно южноамериканской квалификации ЧМ-2026 чилийцы заняли последнее, десятое место. Вряд ли кто ожидал, что великолепная (по крайней мере по цифрам) 22-матчевая беспроигрышная серия сборной России прервется именно в матче против Чили.

Одним из ключевых факторов стала разница в настрое. После неудачного отбора чилийцы искали возможность реабилитироваться. Как мне рассказали чилийские журналисты, победа над таким соперником, как сборная России, для этого подходила.

Чилийцы бились, местами действовали грубовато, но для них это точно был не просто рядовой матч.

- Да, игра не носила товарищеский характер, - подтвердил главный тренер гостей. - Мы играли с полной отдачей, провели всю встречу с большой интенсивностью. Хотели показать свой уровень.

Нельзя сказать, что россияне на этом фоне потерялись. Моментов забить у подопечных Карпина было предостаточно. Помимо реализации, подвели ошибки конкретных защитников. По иронии судьбы они напомнили те, что в последних матчах допускали игроки московского "Динамо", которое Карпин возглавляет по совместительству.

В 2025 году сборная России провела десять матчей. В шести подопечные Карпина одержали победу, три свели вничью и потерпели одно поражение

Валерий Георгиевич и сам это признал - "дежа вю", но параллели призвал не проводить: "В "Динамо" и в сборной ошибки совершали разные игроки".

Тем не менее две не самых удачных игры сборной России - повод покритиковать. И за совмещение, и за подход к комплектованию состава. Ничего нового.

Сам Карпин увиденное в матче с тем же Чили, равно как и итоги года, оценил позитивно.

- Матч с Чили понравился больше, чем с Перу, - отметил специалист. - Общие итоги, если брать все матчи, то итоги хорошие. Соперники хорошие. Посмотрели, опять же, на нас, оценили себя на уровне таких соперников. Поэтому, подводя итоги, думаю, что позитивные, несмотря на поражение.

Резюмируем завершившийся год для сборной и мы. Он получился насыщенным. Национальная команда провела максимальное количество матчей за год с момента отстранения - десять. Результаты по сравнению с прошлым, 2024-м, ухудшились. Помимо шести побед, три ничьих и одно поражение. В прошлом году выиграли все шесть матчей. Правда, и соперников уровня Нигерии, Ирана, Чили, Перу практически не было.

Важно, что национальная команда остается популярной в стране. На ее матчи в среднем ходили больше 30 тысяч человек.

Что дальше? Карпин признался, что хотел бы соперников из топ-10 рейтинга ФИФА. Более предметно высказался генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. По его словам, на будущий год планируются четыре товарищеских матча. А дальше Россия надеется играть в официальных турнирах.

Отбор на ЧМ-2026

Продолжает пополняться список европейских сборных, квалифицировавшихся на финальный турнир чемпионата мира - 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Напомним, для Старого Света было зарезервировано 16 путевок. Дюжину из них получают победители отборочных групп, еще четыре будут разыграны в стыках между командами, занявшими вторые места и лучшими по итогам Лиги наций 2024/25.

Первой путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Англии. За ней последовали французы, разгромившие Украину - 4:0, и хорваты, одолевшие Фарерские Острова - 3:1. В воскресенье, 16 ноября, к ним примкнула Португалия, которая разнесла сборную Армении - 9:1. И это без Криштиану Роналду, который получил красную карточку в предыдущей игре против Ирландии (0:2). В его отсутствии по хет-трику оформили Бруну Фернандеш и Жоао Невеш. У Армении единственный мяч забил лидер "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Ранее с большой долей вероятности на главный турнир четырехлетия вышла и Норвегия. Скандинавам нужно было просто не проиграть Италии с разницей в девять мячей и больше.

В понедельник, 17 ноября, последний шаг постараются сделать еще ряд команд. В группе "А" обладатель прямой путевки определится в матче Германия - Словакия. У соперников по 12 очков, в случае ничьей по общей разнице мячей выше будут немцы. В группе "В" судьбу первого места формально решают Швейцария и Косово, но здесь все ясно. Ведь косоварам надо выиграть с нереальной разницей "плюс 6", чтобы отобраться напрямую. В группе G Нидерландам для попадания на ЧМ-2026 требуется просто не проиграть Литве.

Где будем смотреть

17 ноября, понедельник, Okko

22.45. Германия - Словакия. Прямая трансляция