Сборная Норвегии по футболу разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026

Сборная Норвегии со счетом 4:1 разгромила национальную команду Италии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и вышла в финальную часть соревнований. Встреча состоялась в итальянском Милане.

В составе победителей мячи забили Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). У проигравших голом отметился Франческо Эспозито (11).

Сборная Норвегии в восьми матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. На счету команды Италии 18 очков, она располагается на второй позиции. Она поборется за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах.

Последний раз норвежская сборная принимала участие в чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции эта команда добралась до 1/8 финала, где потерпела поражение от итальянцев (0:1).

Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира, но не смогла квалифицироваться на два последних мировых первенства.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 20 ноября 2025 года в Цюрихе. В раунде плей-офф 16 команд поборются за четыре путевки на ЧМ-2026, а сами матчи пройдут в марте 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.