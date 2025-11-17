Представителя команды ДР Конго обвинили в колдовстве

Тренер сборной Нигерии обвинил представителя команды ДР Конго в колдовстве после проигранной серии пенальти
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что представитель команды ДР Конго проводил ритуалы культа вуду во время серии пенальти матча квалификации чемпионата мира‑2026.
Финальный матч второго раунда плей‑офф отборочного цикла в зоне Африканской конфедерации футбола (AFC) состоялся в воскресенье в Рабате и завершился победой конголезцев. По итогам 120 минут игры была зафиксирована ничья 1:1, в серии 11‑метровых удачливее оказалась сборная ДР Конго — 4:3. После решающего пенальти, который реализовал Шансель Мбемба, Шелль побежал в сторону тренерской скамейки команды соперника.
— Во время серии пенальти парень из Конго практиковал вуду. Все время. Это была вода или что‑то еще… Поэтому я немного разозлился, — сказал Шелль, которого цитирует ESPN.
Сборная Нигерии лишилась шансов выйти в финальную стадию чемпионата мира‑2026, команда ДР Конго сыграет в межконтинентальном турнире плей‑офф.
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.