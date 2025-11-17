Экс-футболист сборной Украины умер после благотворительного матча

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин устроил благотворительный матч и умер. Об этом сообщает Champion.com.ua.

© Lenta.ru

54-летнему спортсмену стало плохо сразу после матча ветеранов в Луцке, который прошел 15 ноября. Вскоре полузащитник скончался.

Полунин выступал за такие украинские клубы, как «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты» и киевский ЦСКА, а также за немецкие «Нюрнберг», «Санкт-Паули» и «Рот-Вайсс». За сборную Украины игрок провел девять матчей с 1992 по 1995 год, забив один гол.

Ранее легендарного футболиста киевского «Динамо» Ивана Яремчука арестовали в Польше. 10 октября он вылетел из Бельгии в Польшу на матч сборной Украины с Азербайджаном. Полиция арестовала Яремчука в аэропорту Кракова.