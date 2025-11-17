Круговой подвел итоги года для сборной России

Защитник сборной России Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для национальной команды. В ноябре россияне сыграли с Перу и Чили. Встреча с перуанцами завершилась вничью 1:1, матч с чилийцами Россия проиграла со счётом 0:2.

— Какие в целом для сборной России подведёте итоги 2025 года?

— Если не брать эти матчи с Перу и Чили, то мы весь год смотрелись неплохо — и забивали немало голов, и выигрывали. Даже ничейный матч с Нигерией (1:1), на мой взгляд, был хорошим в нашем исполнении на фоне довольно сильного соперника. Жаль, что до победы его не дотянули. А выездная игра с Катаром (4:1) особенно понравилась — и по результату, и по качеству игры, — приводит слова Кругового «Известия».