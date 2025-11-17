Защитник ЦСКА лаконично отреагировал на увольнение тренера "Спартака"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".

"Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушёл, ответил: "Ну, ладно". Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в "Спартаке". Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушёл или не ушёл. Это же не мой тренер", - сказал Дивеев в интервью "СЭ".

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем. Сербский специалист работал в команде с июня 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые под его руководством заняли четвёртое место. В текущем розыгрыше РПЛ команда находится на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.

В субботу, 22 ноября состоится матч между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.