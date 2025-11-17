Дивеев оценил прогресс сборной России при Карпине

Сборная России стала лучше контролировать мяч за время нахождения на посту главного тренера команды Валерия Карпина. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал футболист сборной России Игорь Дивеев.

В субботу сборная России на стадионе "Фишт" в Сочи проиграла команде Чили со счетом 0:2. Также на ноябрьском сборе россияне сыграли вничью с командой Перу со счетом 1:1.

"Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения, - сказал Дивеев. - Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала".

Карпину 56 лет, он является главным тренером сборной России с 2021 года.