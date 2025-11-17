Нападающий ПСЖ высказался о конкуренции с Роналду в сборной

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о конкуренции с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Португальцы без Криштиану разгромили Армению со счетом 9:1 в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 и вышли на чемпионат мира. Гонсалу забил гол и сделал ассист в этой игре.

– Вы конкурируете с Роналду за место в стартовом составе сборной. Хотели бы получать больше игрового времени?

– Каждый здесь может помочь команде, и я один из таких игроков. Каждый хотел бы иметь больше игрового времени.

– Как вам матч с Арменией?

– Выбора у нас практически не было – нужна была только победа. Мы явно превосходили соперника, продемонстрировали это на поле и обеспечили выход в финальную стадию чемпионата мира, показав, на что мы способны.

Все дело в эффективности. Бывает, что мяч просто не хочет идти в ворота. В этом матче мы создали больше, чем в предыдущем, но при этом и были эффективнее, лучше реализовали свой план, и именно поэтому добились этой выдающейся победы.

– Какие шансы у Португалии выиграть ЧМ-2026?

– В любом турнире, в котором мы участвуем, мы фавориты, но важно двигаться к цели шаг за шагом. У нас еще будут товарищеские матчи в марте, впереди целый цикл подготовки к чемпионату мира, – сказал Рамуш в интервью RTP Notícias.