Экс-тренер «Факела» вызвался возглавить «Спартак»

Дмитрий Пятибратов: «Я готов возглавить «Спартак», уверен в своих силах, почему бы и нет? Руководству клуба нужно довериться и дать шанс российским тренерам»

Sports.ru

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о готовности возглавить «Спартак».

© Sports.ru
«У меня есть желание возглавить «Спартак», я готов. Считаю, что работать в «Спартаке» – это нормальное желание любого российского тренера. Я уверен в своих силах, почему бы и нет? «Спартак» – привилегия. Руководству «Спартака» нужно довериться и дать шанс российским тренерам», – сказал 49-летний специалист.

На прошлой неделе «Спартак» объявил об уходе серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

