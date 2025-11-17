Стало известно о состоянии здоровья экс-игрока «Челси», упавшего в обморок

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Оскар, ныне выступающий за бразильский «Сан-Паулу», был выписан из больницы. Информация об этом появилась в аккаунте клуба в социальной сети Х.

Футболист был госпитализирован 12 ноября. Причиной стало возникновение проблем с сердцем, обнаруженных в ходе планового медицинского обследования.