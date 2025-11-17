Экс-футболист заявил, что результаты сборной России не имеют смысла

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об игре сборной России в условиях международного отстранения. Он отметил, что результаты национальной команды не имеют значения, а самое главное — что сборная вообще играет матчи.

«Самый главный итог этого года — сборная России играет. Я бы не стал уделять какое-то особое внимание результатам — ни положительным, ни отрицательным. Сейчас никакие результаты не имеют смысла, кроме настроения болельщиков. Хорошо, что сборная играет и собирается. Больше не хочу никаких оценок давать. Болельщики собираются на матчи сборной — это тоже здорово», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.