Назван чемпионат, который больше всего подойдет Батракову

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что полузащитник красно-зеленых Алексей Батраков лучше всего проявит себя в чемпионате Испании.

© Rusfootball

"Он, несомненно, талантливый. Но своеобразный, не каждой команде может подойти. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи обязательно", – приводит слова Семина РИА Новости Спорт.

20-летний Батраков является воспитанником академии "Локомотива" и играет в основном составе команды с марта 2024 года. На данный момент он является лидером в гонке бомбардиров РПЛ сезона-2025/26. На его счету в текущем сезоне 14 голов и 7 результативных передач.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитником интересуется ряд европейский клубом. Действующее трудовое соглашение Батракова с московской командой рассчитано до июня 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.