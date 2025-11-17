Тренер Франк вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в один день

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк вспомнил о том, как в один день вел переговоры о работе в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Датский специалист в своей книге «Томас Франк – дневник Премьер-лиги: история самого известного тренера Дании», которая выходит сегодня, рассказал, как 24 мая 2024 года, будучи тренером «Брентфорда», вел переговоры с топ-клубами АПЛ.

Сперва он встретился с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом в его гараже в Лондоне. А через несколько часов в роскошном отеле Mayfair рядом с Гайд-парком встретился с представителями «Челси». В итоге манкунианцы назначили Рубена Аморима, а «синие» – Энцо Мареску. Франк летом 2025-го возглавил «Тоттенхэм».