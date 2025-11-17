Экс-игрок сборной России оценил результаты команды в матчах с Перу и Чили

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ оценил результаты национальной команды в товарищеских играх против Перу и Чили.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2). Эти матчи состоялись в Петербурге и Сочи.

— Одно очко в двух домашних матчах с худшими командами Южной Америки — это провал?

— Во-первых, какой может быть провал, когда мы играем товарищеские матчи? Соперники чуть-чуть пообученней и сразу у нас возникли проблемы. Тут нужно понимать, что больших выводов по матчам с теми командами, где мы забивали по 5-6 голов, — нам не стоит делать.

Здесь мы проверили наш уровень и к сожалению, в этих двух матчах не было видно наших топ-футболистов из РПЛ, которых мы возносим. Кто-то выделялся, кто-то вообще пропадал в тень.

Ничего не случилось, это все обыденная футбольная жизнь. Если бы мы сейчас всех обыгрывали, то мы были бы на первом месте рейтинге, не участвуя ни в чемпионате мира, ни в чемпионате Европы.

В Южной Америке очень трудный отбор и

не факт, что европейской команде было бы там легко. Я думаю, что катастрофы нет.

— Вас не напрягает, что у сборной России нет основного состава? Не утомляют постоянные эксперименты Карпина?

— Меня не напрягает то, общественность напрягает. Я повторю, что это товарищеские матчи. Но наверное, все-таки соглашусь, что сборная России — это не просмотровая команда и туда должны вызываться футболисты, на которых будут надеяться.

Мне хотелось бы, чтобы в сборной была какая-то стабильность, каждый раз играли 70-80 процентов основного состава, который вышел бы, если б завтра была официальная игра.