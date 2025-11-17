Черчесов высказался о совмещении Карпиным постов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов, комментируя совмещение постов в сборной России и московском «Динамо» у Валерия Карпина, признался, что для него подобное невозможно. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«С первой секунды сказал, что для меня это невозможно. Кто‑то чувствует себя комфортно, кто‑то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе. Сейчас так решили Валерий Георгиевич, сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на десятом месте, набрав 17 очков за 15 матчей.