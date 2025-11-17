«Зенит» хочет подписать нападающего «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал в список интересов «Зенита» и ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, интерес к игроку особенно усилился на фоне вероятного ужесточения лимита на иностранцев.

Отмечается, что в контракте у футболиста прописаны отступные в размере 13 млн евро. При этом есть вероятность, что в случае предметного предложения, «Локомотив» согласится отпустить игрока и за меньшую цену.

Дмитрий Воробьев перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» летом 2024 года. Железнодорожники заплатили за игрока около 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне форвард провел за москвичей 17 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

На данный момент «Локомотив» с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.