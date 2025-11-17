Радимов предсказала, какое место «Балтика» займет по итогам сезона РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что калининградская «Балтика» по итогам сезона РПЛ займет место ниже пятого.

После первого круга команда Андрея Талалаева с 28 очками идет пятой в чемпионате России.

— По соотношению цены футболистов и качества игры «Балтика» всех превосходит. Это главное открытие чемпионата, потому что от калининградцев никто такого не ожидал. Но удержаться на вершине чемпионата им будет непросто, «Балтика» будет вне топ‑5, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Балтика» в субботу сыграет в гостях с «Оренбургом» в матче 16‑го тура РПЛ.

