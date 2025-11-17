"Балтика" не намерена отпускать защитника

Как стало известно Rusfootball.info, калининградская «Балтика» не заинтересована в продаже защитника клуба Мингияна Бевеева в зимнее трансферное окно.

Клуб намерен сохранить всех своих лидеров, включая Бевеева. Ранее СМИ сообщали, что к игроку есть интерес со стороны топ клубов РПЛ.

Мингиян Бевеев в текущем сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах в составе "Балтики" и отметился одним забитым мячом.

После 15 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" занимает пятую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.