В ЦСКА оценили готовность Акинфеева сыграть со "Спартаком"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сам примет решение об участии в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Матч пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене" и начнется в 16:45 мск.
Акинфеев получил травму голеностопа в матче со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищает Владислав Тороп.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. "Спартак" с 25 очками располагается на шестой позиции.
