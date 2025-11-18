В ЦСКА оценили готовность Акинфеева сыграть со "Спартаком"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сам примет решение об участии в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Матч пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене" и начнется в 16:45 мск.

"Как вы видели, Мойзес, Матеус [Алвес] и Игорь [Акинфеев] тренируется. Я приму решение, кто сыграет. [Иван] Обляков начнет заниматься с завтрашнего дня", - сказал Челестини.

"Сегодня Акинфеев тренировался. Очевидно, что это шаг вперед. Это означает, что мы идем в правильном направлении. Только Игорь может сказать, готов ли он или нет. У него пока не спрашивал, как здоровье. Но у него хватает опыта, чтобы понять свою готовность", - отметил тренер ЦСКА.

Акинфеев получил травму голеностопа в матче со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищает Владислав Тороп.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. "Спартак" с 25 очками располагается на шестой позиции.