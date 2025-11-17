«Зенит» планировал приобрести нападающего «Альмерии» Луиса Суареса Чарриса в летнее трансферное окно.

По данным Legalbet, сине-бело-голубые изучали возможность трансфера 27-летнего форварда сборной Колумбии, но футболист предпочел продолжить карьеру в Европе.

28 июля Суарес перешел в «Спортинг» за 25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 играх за новый клуб. Подробная статистика второго бомбардира «Спортинга» – здесь.