Конате может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

«Ливерпуль» представил французскому защитнику Ибраиме Конате последнее предложение о продлении его действующего контракта. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2026 года. Если игрок примет условия нового предложения, он войдет в число самых высокооплачиваемых футболистов «Ливерпуля». В руководстве клуба полагают, что предложенные финансовые условия являются щедрыми, и ожидают ответа от представителя сборной Франции в течение ближайших недель. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.

На данный момент Конате еще не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего будущего. Защитник не определился, продолжит ли он выступления за «Ливерпуль» после 2026 года или рассмотрит возможность перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента.