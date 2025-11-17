Конате может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» после нового контракта

Чемпионат.com

«Ливерпуль» представил французскому защитнику Ибраиме Конате последнее предложение о продлении его действующего контракта. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2026 года. Если игрок примет условия нового предложения, он войдет в число самых высокооплачиваемых футболистов «Ливерпуля». В руководстве клуба полагают, что предложенные финансовые условия являются щедрыми, и ожидают ответа от представителя сборной Франции в течение ближайших недель. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.

Конате может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»
© Чемпионат

На данный момент Конате еще не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего будущего. Защитник не определился, продолжит ли он выступления за «Ливерпуль» после 2026 года или рассмотрит возможность перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости