Легионер "Зенита" рассказал, на какого российского игрока равняется

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос заявил, что восхищается игроком сине-бело-голубых Александром Ерохиным.

© Rusfootball

"С самого начала, в течение многих лет, честно признаюсь, я огромный фанат Александра Ерохина. Для меня он ориентир, я восхищаюсь им. Он никогда ни на что не жалуется, суперпрофессионал. Независимо от того, сколько игрового времени ему дают, он действует так, что с него всегда можно брать пример", — сказал Барриос в выпуске СБГ Шоу.

Колумбиец начал выступать за "Зенит" в январе 2019 года. До перехода в российский клуб он играл в аргентинском "Бока Хуниорс". В текущем сезоне Барриос принял участие в 16 матчах в составе санкт-петербургской команды, где отметился одной голевой передачей.

Александр Ерохин в сезоне-2025/26 сыграл в 12-ти встречах за сине-бело-голубых, записав на свой счет три забитых мяча и одну передачу.

"Зенит" после 15-ти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.