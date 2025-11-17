Пономарев резко высказался о работе Карпина

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв резко высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

© РФС

«Не каждый сильный футболист может быть тренером. А Карпин — не тренер, он не понимает ни футболистов, ни футбола. Он играет роль тренера, как по Шекспиру — весь мир театр, а игроки у него актёры», – заявил Пономарёв.

15 ноября сборная России потерпела поражение от команды Чили в товарищеском матче – 0:2. Это первое поражение национальной команды за последние 23 встречи.

С лета 2025 года Валерий Карпин совмещает две должности – руководит сборной России и возглавляет московское «Динамо».

После 15 туров чемпионата страны столичный клуб имеет в активе 17 очков и занимает 10-е место в таблице. В следующем туре «Динамо» Карпина проведёт домашний матч против махачкалинского «Динамо». Игра состоится 23 ноября.