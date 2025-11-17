Пономарев резко высказался о работе Карпина

Пономарев заявил, что Карпин не понимает футбол
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв резко высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
15 ноября сборная России потерпела поражение от команды Чили в товарищеском матче – 0:2. Это первое поражение национальной команды за последние 23 встречи.
С лета 2025 года Валерий Карпин совмещает две должности – руководит сборной России и возглавляет московское «Динамо».
После 15 туров чемпионата страны столичный клуб имеет в активе 17 очков и занимает 10-е место в таблице. В следующем туре «Динамо» Карпина проведёт домашний матч против махачкалинского «Динамо». Игра состоится 23 ноября.