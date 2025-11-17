Мостовой: то, что Талалаева в «Спартак» сватают – глупость

Александр Мостовой: «Талалаев по клубам бегал, а сейчас его в «Спартак» каждый второй готов взять – это же глупость. Пятое место «Балтики» – это разве титул какой-то?»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике» и разговоры о его возможном назначении в «Спартак».
Клуб из Калининграда занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после первого круга.
– Вас удивляет «Балтика» и Талалаев? Многие поражены его работой с командой…
– Молодцы, конечно, что сразу идут вверху после выхода из Первой лиги, но и перехваливать не надо никого. Пятое место – это разве титул какой-то? Когда выиграют что-нибудь, тогда и поговорим.
Талалаев раньше по клубам бегал, а сейчас его каждый второй в «Спартак» готов взять – ну это же глупость, – сказал Мостовой.
